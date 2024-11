Reggina, Salandria sull’obiettivo, le sconfitte e il suo momento no superato

E’ tornato titolare inamovibile dopo un lungo periodo di difficoltà. Ciccio Salandria, rimesso al centro del gioco della Reggina dopo tante esclusioni, parla ha parlato a Gazzetta del Sud:

Leggi anche

Organico competitivo

“Spiace non aver vinto, ma l’importante è muovere la classifica. In questo campionato devi avere continuità. La rosa è competitiva e può tranquillamente ambire alla promozione diretta. Il nostro è un girone equilibrato tant’è che il distacco dalla vetta è rimasto invariato, siamo a due lunghezze dalle battistrada. Non c’è una formazione ammazzacampionato come il Trapani dello scorso anno“. (Va ricordato che la Vibonese ha una gara in meno).

Leggi anche

Le sconfitte

“Le sconfitte con Scafatese e Siracusa non incideranno sul nostro percorso anche perchè sono stati due ko immeritati, decisi da episodi sfortunati. Andremo al Razza con l’obiettivo di centrare la vittoria, non sarà semplice perché la Vibonese sta andando molto bene, però anche noi ci faremo trovare pronti“.

Il periodo critico

“E’ stato un problema fisico, non appena ho recuperato, il mister mi ha dato fiducia e adesso cercherò di tenermi stretto il posto. La forma c’è e le prestazioni mi stanno gratificando“.

I tifosi

“I tifosi devono starci accanto, la Curva Sud è sempre presente e nel derby col Sambiase ci ha dato una grossa carica sino al novantesimo. Sarà così anche a Vibo, non ci sentiamo mai soli“.