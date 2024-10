Reginaldo: quell’opzione, il desiderio non esaudito ed ora il messaggio ai tifosi

Una opzione di rinnovo automatico in caso di promozione, non è servita a Reginaldo per giocarsi la possibilità di tornare in serie B con la Reggina. Lui che aveva quel sogno nel cassetto, dare l’annuncio di ritiro dal calcio, dopo aver portato la squadra amaranto in serie A da protagonista. Le strade si sono divise, ma il brasiliano è certamente uno di quei giocatori che rimarrà nel cuore dei tifosi, non solo per le prestazioni sportive, quanto per il legame immediato con la gente di Reggio.

Trattativa lampo con il Catania ed il trasferimento nella giornata di ieri e poi il consueto messaggio social per ringraziare tutti: “Volevo ringraziare tutto il popolo reggino. Ma soprattutto quelli che mi hanno permesso di fare bene il mio lavoro da Pino, a Musarella a tutte le persone del Sant’Agata. Grazie di tutto a tutti”.