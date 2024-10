Regionali, Amalia Bruni a CityNow silura Oliverio: “Ha candidato politici chiacchierati”

Si è tenuta presso il Cine Teatro Metropolitano a Reggio Calabria la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle, partito che fa parte della coalizione a sostegno del candidato presidente Amalia Bruni.

Presenti i sette candidati della Circoscrizione Sud individuati dal coordinamento regionale, in relazione alle disponibilità ricevute, dopo un’attenta valutazione del curriculum e del casellario giudiziale.

Ai microfoni di CityNow, Amalia Bruni rifila una vera e propria bordata a Mario Oliverio, ex governatore che torna in pista in solitaria, dopo aver più volte manifestato (senza successo) la volontà di riunire il centrosinistra.

“Mancato accordo con Oliverio? Ha candidato una serie di persone che non avrei mai accettato, politici chiacchierati, mentre ritengo che la Calabria abbia bisogno di persone diverse, pulite, e di un vero rinnovamento. Credo ci siano una serie di non opportunità dietro la sua discesa in politica, i calabresi meritano altro”.

La candidata alla presidenza della Regione, in una sorta di ‘par condicio’ delle bordate, non risparmia nemmeno Roberto Occhiuto, candidato del cantrodestra.