Regionali, Amalia Bruni a Reggio Calabria: ‘Pronta a curare i mali della nostra terra’

Enrico Letta sbarca in riva allo Stretto. Tappa reggina per il segretario nazionale che avvia la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle elezioni regionali, al suo fianco la candidata Amalia Bruni.

La scienziata di fama internazionale, ospite del Pepys’ Beach al fianco del segretario Dem Enrico Letta e del sindaco Falcomatà, sottolinea l’importanza di dare una scossa di fiducia e ottimismo per risollevare la Calabria.

“La nostra regione è straordinariamente ricca per alcuni fattori e fragili per altra. Io ce la sto mettendo tutta, dobbiamo guardare al futuro cercando di ricostruire il presente. Ci sono cittadini che non hanno la voglia di votare e di essere rappresentati, in quanto ricercatrice esperta di malattie posso contribuire a risolvere i problemi della nostra terra. Dobbiamo riaccendere la miccia del futuro.

In tanti mi chiedono come è nata la mia candidatura, la scelta dentro di me è maturata perchè ho capito che mancavano visione e metodo per risollevare la Calabria, in quel momento ho pensato che il mio profilo poteva essere quello adatto. Voglio ringraziare di cuore Enrico Letta per le belle parole che ha speso nei miei confronti, a lui dico che abbiamo bisogno di un tavolo di confronto permanente con il Governo, soprattutto sul tema del lavoro”, le parole di Amalia Bruni.