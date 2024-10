Regionali, Berlusconi al TG5: ‘Riportiamo la speranza in Calabria e al Sud’ – VIDEO

Nei prossimi 5 anni speriamo si discuta ancora, e di più, della Calabria come nei giorni prima e dopo le elezioni regionali del 2020. Silvio Berlusconi intervistato dal tg 5 è infatti tornato sul successo riscosso dalla destra nella punta dello Stivale:

“La grande affermazione di Forza Italia in Calabria che rappresenta una svolta storica per quella regione e potenzialmente per tutto il Sud”.