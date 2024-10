Regionali, Berlusconi in Calabria: tra cipolle, bergamotti, abbracci e battute infelici – FOTO

Ha inizio così la lunga giornata ‘social’ di Silvio Berlusconi che, nella giornata di ieri giovedì 23 gennaio, è stata dedicata, quasi interamente, alla Calabria. Le foto, le dirette ed i commenti pubblicati sulle pagine social del Cavaliere hanno raccontato passo passo agli italiani i momenti finali della campagna elettorale. Berlusconi è giunto, infatti, in Calabria a sostegno della candidata alla presidenza della regione, Jole Santelli.

Queste le parole del Cavaliere accolto, in piazza, da una folla di calabresi.

“Un’accoglienza fantastica e tanta voglia di cambiare. Con Jole Santelli possiamo farcela”. Berlusconi tra un assaggio e l’altro delle specialità calabresi, illustra ai cittadini, prossimi al voto, quali sono i programmi della destra per la nostra regione:

“Sanità e occupazione sono i due temi ai quali è dedicata la maggiore attenzione nei nostri programmi per la Calabria. Bisogna realizzare infrastrutture e a queste devono affiancarsi una fiscalità di vantaggio e uno sgravio contributivo per chi assume. Gli imprenditori, in Italia e in Calabria, sono eroi. Se saremo al governo nazionale, la nostra volontà è ridare slancio al Mezzogiorno. Proponiamo di non far pagare per i primi tre anni nessuna tassa e nessun contributo alle aziende che assumono stabilmente un giovane disoccupato. Possiamo farlo anche utilizzando i fondi europei”.