Regionali, Bruni ineleggibile? Graziano (Pd): “Non mi risulta”

“Non mi risultano cause di ineleggibilità riguardo Amalia Bruni”. Così il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, in occasione dell’apertura della fase congressuale del partito democratico tenutasi a Lamezia Terme. Secondo Graziano quindi, rispetto a quanto riportato ieri su queste pagine, non ci sarebbero problemi riguardo l’elezione della candidata presidente per la coalizione di centrosinistra.

Graziano si è soffermato con i giornalisti fissando le prossime scadenze riguardo il Pd in Calabria.

“Il 30 novembre spero che sarà chiusa la platea congressuale con cui si potrà sostanzialmente fare il congresso. Noi stiamo lavorando per fare il congresso regionale entro Natale: entro fine settimana approveremo il regolamento per il congresso dopo aver già approvato quello per il tesseramento. Lavoriamo per farlo nel tempo più spedito possibile”.