Regionali, a 104 anni al seggio: il voto dell’ex docente esempio di civiltà e partecipazione
A 104 anni l'ex insegnante di Carolei Vincenzo Cretella si reca al seggio per esercitare il suo diritto di voto
06 Ottobre 2025 - 08:25 | di Redazione
Ha 104 anni – è nato nel 1921 – ma l’età non lo ha tenuto lontano dal seggio elettorale.
E così, oggi a Cosenza, è uscito di casa per andare ad esercitare il suo diritto di voto per le elezioni regionali in Calabria alla sezione n.49 di via Misasi, nella Scuola elementare “C. Alvaro”.
Vincenzo Cretella è stato salutato con affetto dal presidente e dagli altri componenti del seggio.
Ex docente, ha insegnato per molti anni a Carolei.
Fonte ansa.it