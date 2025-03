Elezioni Regionali, scatto di Falcomatà verso la candidatura: ‘Sono a disposizione’. Sarà lui a sfidare Occhiuto?

Non solo le elezioni comunali a Reggio Calabria, ma anche le regionali iniziano piano piano ad avvicinarsi. Il centrodestra ha giocato d’anticipo, con il presidente Roberto Occhiuto che già in tempi non sospetto ha palesato la volontà di ricandidarsi, con la volontà di rompere l’incantesimo che ha sempre visto l’alternanza in Calabria.

E’ ancora troppo presto per assicurare in modo definitivo che sarà questa l’opzione del centrodestra, ma salvo ‘sirene romane’ o clamorose sorprese sempre possibili in politica, il centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Calabria dovrà vedersela con l’attuale Governatore di Forza Italia.

Il centrosinistra vive una fase piuttosto fluida. Non è ancora chiaro quanto sarà largo il campo di coalizione, il partito di riferimento inoltre (vale a dire il Pd) è atteso da una fase congressuale che giocoforza cambierà gli scenari e potrebbe portare e ripercussioni.

Quello che è certo, è che il sindaco Giuseppe Falcomatà vuole giocarsi le sue carte. Il primo cittadino non ha nascosto le proprie velleità, che sin dal rientro dopo la sospensione nel Processo Miramare puntano chiaramente e senza fraintendimenti alla Cittadella.

Ulteriore conferma, le scintille ripetute di queste settimane (soprattutto sul tema della Sanità, le deleghe da trasferire dalla Regione alla Città Metropolitana e all’operazione al cuore subita da Occhiuto in Calabria) rappresentano in modo plastico la volontà di Falcomatà di iniziare un duello politico che secondo le sue aspirazioni dovrebbe concludersi con l’appuntamento elettorale.

Seppure non si tratti di una sorpresa o un colpo di scena (del resto lo riportavamo su queste pagine nel novembre 2024) hanno un peso specifico le dichiarazioni del diretto interessato sulla possibile candidatura.

Falcomatà infatti, ospite della trasmissione ‘Buongiorno Calabria’ di LaC, ha rotto gli indugi in modo ufficiale e auto lanciatosi verso le prossime regionali.

“Siamo pronti, siamo a disposizione, siamo in cammino. È un percorso naturale di crescita politica all’interno delle istituzioni Ho fatto il consigliere di circoscrizione, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il candidato alle primarie da sindaco, ho vinto la prima e la seconda volta, quindi gli step successivi e conseguenziali sono evidentemente quelli regionali Chiaramente la mia è una disponibilità a continuare su un percorso che ritengo il gradino successivo, ma che comunque mi consenta in una dimensione più ampia di essere nelle condizioni di poter dare il mio contributo alla crescita prima della città e adesso della regione”, le parole di Falcomatà.

Il sindaco di Reggio Calabria quindi si dice ‘a disposizione’ e pronto a sfidare Occhiuto alle urne, ma sarà davvero così? Bisogna infatti fare i conti sia con dinamiche interne che esterne al Partito Democratico.

Per quanto riguarda i dem, una rivoluzione li aspetta e soltanto dopo i congressi si capiranno meglio gli scenari, le forze e i nuovi equilibri del Pd.

Inoltre, rimane sempre l’interrogativo principe: andrà certamente al Partito Democratico la scelta relativa al prossimo candidato del centrosinistra alle Regionali Calabresi?

Dopo Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria (tutte al voto nel 2024), il 2025 vedrà impegnate con la tornata elettorale Campania, Veneto, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

Come sempre, nello scacchiere delle diverse regioni, centrodestra e centrosinistra fanno un ragionamento di insieme, che vede successivamente la ‘spartizione’ dei candidati in base alle regioni e i vari partiti.

Secondo quanto raccolto, negli ultimi mesi stanno prendendo forza le voci che vorrebbero il Movimento 5 Stelle favorito per strappare la candidatura in Calabria, con il Pd che invece non sarebbe disposto a concedere spazi su Puglia e Campania.

Quali i possibili nomi per il Movimento 5 Stelle in Calabria? Come già riportato, rumors indicano nell’ex europarlamentare Laura Ferrara una possibile opzione, mentre le tempistiche (considerata la recente elezione a Bruxelles) non aiutano Pasquale Tridico, un altro nome che circola in ambienti di centrosinistra.

Da non dimenticare poi quello che sarebbe ad oggi ‘l’underdog’ nella corsa alle prossime regionali in Calabria ma che è pronto a giocarsi le proprie carte: il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

In attesa di evoluzioni e dei soliti giochi di coalizione, Falcomatà intanto ha compiuto la prima mossa sullo scacchiere.