Regionali Calabria, Billari: 'E' stato un onore rappresentarvi. Si riparte!'

"Amiche e amici, voglio ringraziare tutti per la fiducia che ancora una volta avete riposto in me".

Sono le parole di Antonio Billari, candidato a consigliere regionale della Calabria, terzo classificato nella lista del PD (Circoscrizione Sud) dopo Nicola Irto e Giovanni Muraca.

"Prendere 5351 voti in un contesto del genere non era semplice, con una sinistra totalmente frammentata e che ha regalato a man bassa la vittoria alla destra. In quest’anno da consigliere regionale, ho cercato di fare il possibile per mettere in pratica il mio programma....è stato un onore rappresentarvi. Anche se non eletto, continuerò ad andare avanti con i miei ideali e le lotte che hanno sempre avuto e che hanno come scopo la difesa dei diritti e della dignità umana. Si riparte!".