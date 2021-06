Regionali Calabria, il candidato a Governatore De Magistris ospite di Live Break

Continua il ciclo di dirette FB di CityNow attraverso il format Live Break.

Il direttore Vincenzo Comi intervisterà questo pomeriggio alle ore 13:45 il candidato a Governatore della Regione Calabria Luigi de Magistris.

Il sindaco di Napoli è stato già ospite nel mese di gennaio, intercettato a pochi giorni di distanza dall'ufficialità della sua candidatura. Oggi torna nuovamente live ai microfoni di CityNow per rispondere alle nostre domande.

Come prosegue la campagna elettorale in Calabria? A che punto è Luigi de Magistris con le liste? Quali gli alleati e i personaggi politici di rilievo che, oltre Lucano, lo accompagneranno in questa nuova sfida? Quale la strategia di de Magistris dopo la rottura con Carlo Tansi? Cosa pensa de Magistris del pasticcio del Pd? E della notizia di ieri dell'ufficialità dell'on. Occhiuto?