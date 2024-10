Regionali, de Magistris un fiume in piena: ‘Spirlì ha fatto danni. Rivoluzioneremo la Calabria’

E’ un man show la presentazione del progetto politico del polo civico guidato da Luigi de Magistris in vista delle elezioni regionali calabresi. Il sindaco di Napoli, nella conferenza organizzata presso un albergo di Lamezia Terme, non risparmia nessuno, a partire dal presidente f.f. Nino Spirlì.

“Subito dopo aver vinto le elezioni regionali chiederemo un indennizzo al Governo per i danni causati da Spirlì che invece di fare ordinaria amministrazione ha assunto tanti portaborse senza un minino di attenzione per le emergenze della Calabria come gli incendi di queste ore”.

Non va meglio, a livello di critiche, per le coalizioni di centrosinistra e centrodestra.

“Il centrosinistra? Dopo il call center dei candidati ha scelto una persona che si è presentata al fianco di Letta e Bruno Bossio… ‘Ho detto tutto’ parafrasando Totò e Peppino.

Naturalmente a centrodestra non stanno meglio, anzi qui non vedono l’ora di chiudere l’esperienza Spirlì che è un’emergenza nazionale”, il commento duro di de Magistris.

Carico e convinto delle possibilità di vincere le prossime elezioni, l’ex Pm assicura come il suo sia un progetto politico serio, “messo in atto con persone e credibili che si sono ritrovanti intorno da una forte idea di cambiamento radicale”.

“Io credo che la Calabria del riscatto deve ripartire da persone credibili e coerenti. Persone che dalle mani pulite che non hanno le mani nel sistema, persone libere coraggiose e innamorate di questa terra con un programma chiaro. La Calabria ha bisogno di diritti, lo vediamo in questi giorni. Manca l’acqua, manca la raccolta dei rifiuti, manca una depurazione efficiente, manca la tutela del territorio con gli incendi devastanti di questi giorni, manca la tutela della salute, mancano i diritti perché c’è una politica incapace che pensa solo al proprio tornaconto personale. Noi -assicura de Magistris- elimineremo la Sorical e l’acqua sarà pubblica”.

Sulla possibilità di aggregarsi alla coalizione di centrosinistra, il sindaco di Napoli risponde con fermezza sgomberando ogni ipotesi. “Ancora? andiamo avanti. Andrò a salutare con affetto Amalia Bruni da presidente della Regione Calabria”.

Liste pulite

Su uno dei temi più caldi, ovvero le liste e il codice etico, de Magistris rassicura.

“Quando saranno depositate le presenteremo. Ma le nostre non sono le liste a cui ci hanno abituato centrodestra e centrosinistra. Saranno persone credibili, coerenti, pulite, in linea con la mia storia. Nella nostra coalizione non ci possono stare donne e uomini compromessi con stagioni politiche che noi vogliamo lasciarci alle spalle.

“Calabria ha bisogno di uno choc”

L’ex Pm continua negli affondi contro le due coalizioni, sottolineando come solo una sua vittoria libererebbe la Calabria dal solito sistema.