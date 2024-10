Regionali, successo incontro con Santelli. De Caprio: ‘Vogliamo lavorare per rendere la Calabria una bella regione’

«Come persona, per la sua serietà, per la sua onestà, per la sua amicizia. Quando avevo bisogno di un supporto oltre che politico, lui mi ha sempre ascoltata e incoraggiata. Infine, e non per ultimo, come sindaco, perchè il Comune di Orsomarso è diventato una vera perla delle colline della costa tirrenica». Con queste parole l’onorevole Jole Santelli, candidata alla presidenza della regione Calabria con il cento destra, ha esordito nell’incontro avvenuto ieri nella sala congressi del Santa Caterina di Scalea. Ad aspettare l’onorevole Santelli e Antonio De Caprio c’erano più di seicento persone accorse dai comuni del tirreno e non solo, vogliose di ascoltare il confronto politico.