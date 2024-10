Regionali, Jole Santelli parla della malattia: “Mi sono ribellata. Ora cambio la Calabria”

La candidata del centrodestra si confessa in un'intervista al "Fatto" e rilancia: "Non ho paura del coraggio che serve per governare"

“Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare”. Parla della sua malattia Jole Santelli, candidata alla Presidenza della Regione Calabria, in un’intervista al “Fatto Quotidiano”.