Regionali Calabria, esclusa ufficialmente la lista “10 idee per la Calabria”

Prime conferme, e prime esclusioni. La coalizione che sostiene la corsa di Pippo Callipo alla presidenza della Regione, perde un pezzo, ritrovandosi così con tre liste. Ad essere stata esclusa è la lista “10 idee per la Calabria” riconducibile al professore Domenico Gattuso, la cui partecipazione già sabato scorso, all’atto di presentazione delle liste, era stata messa in forte dubbio per carenza di documentazione. In effetti, la conferma è arrivata nel corso del sorteggio – presso il Tribunale di Catanzaro – sulla posizione dei diversi candidati sulla scheda che gli elettori si ritroveranno nella cabina elettorale il prossimo 26 gennaio. Da quanto si apprende a determinare l’esclusione sarebbe il mancato collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente di Pippo Callipo.

Intanto però è certa anche la disposizione sulla scheda elettorale, che vedrà nell’ordine Carlo Tansi, Pippo Callipo, Jole Santelli e infine Francesco Aiello.

Dunque, a fronte dei quattro candidati in lizza, saranno 14 le liste a supporto, così suddivise: tre a supporto di Carlo Tansi (tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita); tre a sostegno di Pippo Callipo (Io resto in Calabria, Partito democratico e Democratici progressisti); sei a supporto di Jole Santelli (Santelli presidente, casa delle Libertà, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc); e due a sostegno di Francesco Aiello (Movimento 5 stelle e Calabria civica – Liberi di cambiare)