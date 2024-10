Regionali in Calabria, Gianluca Gallo: ‘Io candidato? No. FI ha scelto Occhiuto’

"Ho sempre chiarito che non avrei mosso un dito per ottenere la candidatura. Forza Italia ha scelto in modo chiaro Roberto Occhiuto, decisione che condivido", assicura l'Assessore Regionale Gianluca Gallo

Gianluca Gallo assicura di non volersi iscrivere alla corsa di candidato Governatore della Calabria per la coalizione di centrodestra. Nel corso della striscia bisettimanale ‘Live Break’ di CityNow, l’attuale Assessore Regionale all’Agricoltura ha chiarito di condividere in pieno fatta dai vertici nazionali di Forza Italia.

Gallo: “Scelta di Forza Italia chiara, la condivido”

Anche se rumors sempre più insistenti parlano di un asse calabrese trasversale del centrodestra maggiormente favorevole a Gallo rispetto ad Occhiuto, il diretto interessato si ‘smarca’ e preferisce sorvolare.

“I vertici nazionali di Forza Italia hanno chiaramente indicato Roberto Occhiuto, scelta ribadita anche dal vicepresidente Tajani. Gli alleati di centrodestra sono d’accordo nel proseguire il percorso iniziato da Jole Santelli, purtroppo interrotto bruscamente dopo pochi mesi. Circola il mio nome come possibile candidato? Mi riempie d’orgoglio ma sono voci prive di fondamento. Ho sempre chiarito che non avrei mosso un dito per ottenere la candidatura, i vertici nazionali hanno deciso e scelto Roberto Occhiuto, il nostro Capogruppo alla Camera. E’ una scelta che condivido”, le parole di Gianluca Gallo.

Una presa di posizione condivisibile e anche verosimile, quella espressa dall’Assessore regionale. La narrazione completa però, almeno secondo quanto raccolto da CityNow, lo vedrebbe ancora in corsa (assieme ad altri colleghi di Forza Italia e non solo) per ‘soffiare’ la candidatura a Roberto Occhiuto.

Il fratello del sindaco di Cosenza è sicuramente in pole position per spuntarla e ha negli sponsor romani un credito difficile da eguagliare. La partita però, specie dopo il rinvio delle elezioni ad ottobre, è tutt’altra che conclusa…