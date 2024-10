Regionali, Nucera: ‘La Calabria deve ripartire da turismo e reputazione’

“Reputazione e turismo, turismo e reputazione. Sono questi i pilastri sui quali abbiamo deciso di fondare il movimento ‘La Calabria che vogliamo’, sono questi i fattori secondo noi imprescindibili per far rialzare la nostra terra. Non è un caso se sin dal primo giorno abbiamo parlato dell’istituzione dell’Assessorato alla Reputazione”.

Queste le parole di Giuseppe Nucera, ex candidato alla Regione Calabria, ora tra le fila del centrodestra.

Leggi anche

“L’On. Santelli, candidata alle prossime elezioni regionali per la coalizione di centrodestra, prima attraverso un appello pubblico, oggi attraverso le sue parole in sede di presentazione, ha ribadito e sottolineato come turismo e reputazione siano alla base della sua candidatura. Segno che le nostre idee sono condivise e supportate dalla coalizione di centrodestra, conferma e verifica che i binari sui quali abbiamo costruito il nostro progetto sono quelli giusti”.

Nucera conclude:

“Ringrazio l’On. Santelli per le parole spese nei miei confronti, testimonianza tangibile di una stima reciproca che da oggi trova il suo ideale sbocco in un’allenza siglata pensando al futuro della nostra regione. Per una terra che deve essere valorizzata, e giudicata, per i suoi valori e immensi patrimoni”.