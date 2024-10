Regionali, Occhiuto non sfonda. Orsomarso (Fdi): ‘Wanda Ferro sarebbe Governatrice ideale’

La partita del candidato Governatore del centrodestra alle regionali calabresi non è ancora chiusa. A dispetto dei vertici nazionali di Forza Italia, che quotidianamente sostengono e assicurano toccherà a Roberto Occhiuto concorrere per raccogliere l’eredità di Jole Santelli, diversi spifferi soffiano in senso contrario.

A partire dallo stesso partito di Berlusconi, se da Roma si scende in Calabria, la convinzione di Forza Italia sulla figura Occhiuto si indebolisce in modo direttamente proporzionale rispetto all’avvicinarsi ai confini calabresi. Pensiero simile per gli altri partiti della coalizione, con menzione speciale per Salvini, già in passato decisamente contrario alla famiglia Occhiuto.

Forza Italia, ad oggi, ha saldamente in mano la responsabilità di proporre agli alleati prima e ufficializzare poi il nome del candidato Governatore. Il rinvio delle regionali ad ottobre però comporta, giocoforza, l’inserimento della ‘carta Calabria’ all’interno del mazzo delle amministrative. Fattore che, unito al poco appeal che Occhiuto suscita al di fuori della Capitale, potrebbe stravolgere il senso delle cose.

La conferma che la partita sia lungi dall’essere conclusa arriva dalle parole dell’assessore regionale Fausto Orsomarso. Ospite della trasmissione di CityNow ‘Live Break’, l’esponente di Fratelli d’Italia non nega di tifare in favore dell’On. Wanda Ferro, collega di partito.

“Discussioni e confronti di coalizione? Il centrodestra è fatto cosi, con suoi vizi e le sue virtù. Per quanto mi riguarda, credo che una donna come Wanda Ferro potrebbe proseguire degnamente il percorso purtroppo interrottosi in modo brusco con Jole Santelli. Wanda ha competenza, passione ed onestà, finchè potrò mi batterò in suo favore”.

Orsomarso non ha dubbi sulla fedeltà di Fratelli d’Italia rispetto agli accordi di coalizione. Si aspetta dunque il tavolo tecnico per capire quali saranno le manovre per le regionali calabresi e non solo.

“Come ha ben detto Giorgia Meloni, noi siamo leali. Abbiamo sostenuto Minicuci a Reggio Calabria, persona perbene, nonostante non fosse forse il profilo ideale. Vorremmo che la scelta venisse dalla Calabria, con piena condivisione dei partiti nazionali.

Occhiuto? Figura autorevole, se sarà lui il candidato lo sosterremo con lealtà. Possono cambiare ancora tante cose, se ad esempio dal tavolo del centrodestra dovesse emergere un candidato di Forza Italia a Roma, allora Fratelli d’Italia potrebbe esprimere il candidato Governatore in Calabria e quel punto sosterrei con forza il profilo di Wanda Ferro”.