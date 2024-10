Regionali Calabria, Rapani: ‘Bravo Sapia. Non è mai troppo tardi’

«Ho sempre sostenuto che il tanti sbandierati refrain grillini quali “cambiamento”, “onestà”, “trasparenza” fossero dei bluff, ma sentirlo dire dal di dentro, fa certamente specie, ma nel contempo onore a Francesco Sapia che ammette il fallimento. L’inesperienza politica, alla lunga sta venendo fuori come la neve al sole. Ed allora – evidenzia il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia – non è mai troppo tardi per invertire la rotta e puntare sull’esperienza consolidata, basata su anni di pubblica amministrazione e le battaglie politiche che muteremo in azioni di governo».7