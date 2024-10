Regionali, tra gli esclusi anche Giudiceandrea: “L’onda della destra ha vinto”

“È stata una battaglia intensa e lunga ma, purtroppo, anche in Calabria l’onda lunga della destra è riuscita ad arrivare alla guida della Regione. Per ora. Di positivo però c’è che il Partito Democratico è ancora primo in Calabria e questo vuol dire che il nuovo corso di Nicola Zingaretti viene capito sempre più dai calabresi che ringrazio”.

Sono queste le parole dell’ex consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea che, nell’ultima tornata elettorale, non è riuscito ad entrare fra i nuovi eletti.

“A proposito di ringraziamenti, il mio più sentito va a Pippo Callipo che ha scelto di mettersi in gioco per il bene della terra che non ha mai lasciato e il cui nome porta in alto grazie alla sua azienda.

Un grazie dal profondo del cuore va alla mia squadra che mi ha supportato e sopportato in questa anomala campagna elettorale. Grazie al loro lavoro, risulto essere il più votato nella città di Cosenza con risultati lusinghieri in tutta l’area urbana, in Sila e Presila.

Un risultato importante quello che mi hanno riconosciuto gli elettori ma non è bastato per entrare in consiglio regionale”.