Regionali Calabria, Tansi non ci sta: “Ignorato dai media nazionali”

“Ho appena fatto inviare dal mio legale questa lettera alle redazioni del TG2, Rainews24 e TG5, e al Corecom, per denunciare che nei tg nazionali di oggi sono stati nominati i candidati Santelli, Callipo e Aiello mentre io sono stato completamente ignorato!”. Carlo Tansi non ci sta. Si sente messo da parte, o come dice lui stesso, ignorato dai media rispetto alla sua che è stata anche la prima candidatura ufficiale in questa corsa per la poltrona di Governatore. Di seguito la lettera di protesta:

“Oggi 29 dicembre, sui canali nazionali TG2, Rainews24 e TG5, con grande incredulità, nel comunicare i candidati a governatore, che concorreranno nelle prossime elezioni in Calabria, si è completamente ignorata la persona di Carlo Tansi, regolarmente e ufficialmente candidato con il proprio movimento politico, rappresentato da tre liste, Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. Si ravvisa, dunque, una gravissima violazione in relazione ai canoni di equilibrio, pluralismo, che minano il diritto del cittadino a una corretta e completa informazione, nonché, provocano un danno per il candidato Carlo Tansi, in palese e incomprensibile contrasto con le normative che disciplinano la Par Condicio. Pertanto, Vi intimo senza ritardo a rettificare questa inaccettabile mancanza. In caso contrario sarò costretto a tutelare i diritti del Dott. Carlo Tansi nelle sedi giudiziarie”.