Regionali in Calabria, Occhiuto fa ancora discutere Berlusconi e Salvini

Il destino del candidato per il centrodestra alle regionali in Calabria continua ad essere in bilico. Berlusconi e Salvini proseguono il loro scontro, in bilico c’è sempre la posizione di Mario Occhiuto. Il candidato ideale per un centrodestra unito secondo Forza Italia, Salvini invece la pensa in modo diverso.

“Se ha il Comune in bancarotta, come fa a fare il governatore? Servono candidati nuovi e specchiati, ovunque…”, l’ultimo affondo di Salvini, riferito ai problemi giudiziari vissuti dal sindaco di Cosenza.

La risposta di Berlusconi è arrivata in modo indiretto, attraverso le parole di Jole Santelli, deputata di Forza Italia e coordinatrice del partito azzurro in Calabria.