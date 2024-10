Regionali in Calabria, Oliverio lancia la volata: “Ecco quando si voterà”

Elezioni regionali in Calabria, quando si vota? E’ la domanda politica che attende una risposta da mesi, il Governatore Oliverio ha dato un’indicazione che sembra essere un chiaro segnale anche rispetto alle correnti e alle manovre già iniziate, nel Partito Democratico così come nelle altre forze politiche.

“Valuteremo nei prossimi giorni, tenendo conto anche – ha esordito Oliverio – dell’orientamento emerso con forza nel Consiglio regionale. Nel Consiglio regionale in modo trasversale tutti gli interventi, sia di consiglieri del centrosinistra sia di consiglieri del centrodestra, hanno premuto e spinto perché si andasse alla prima data utile, quella del 24 novembre.

Non so se sarà il 24 novembre, ma – ha spiegato il governatore – l’arco temporale è tra il 24 novembre e il 26 gennaio del prossimo anno. Tenendo conto anche di queste sollecitazioni, valuteremo. Penso che sarà prima possibile, nell’ambito di questi 60 giorni. Una data precisa oggi non sono in grado di darla, ma – ha concluso Oliverio – credo che nell’arco di una settimana-dieci giorni ci sarà un chiaro orientamento in tal senso”.