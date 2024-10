Regionali, l’Udc si presenta: ‘Vicini alla gente, la Calabria non può più perdere tempo’

Conferenza stampa di presentazione dell’Udc a Reggio Calabria, a illustrare il percorso politico del partito il senatore e presidente nazionale Antonio De Poli. Al suo fianco, Paolo Arillotta (commissario provinciale UDC Reggio Calabria), il capogruppo in consiglio regionale Giuseppe Graziano, e Giovanni Sarica (coordinatore provinciale Giovani UDC Reggio Calabria).

“La Calabria al Centro“, con questo slogan l’Udc proseguirà nel suo lavoro di ascolto per rappresentare al meglio il territorio, in vista dell’importante sfida delle prossime Elezioni Regionali.

“Oggi più che mai serve un piano strategico per la Calabria -ha esordito De Paoli- che inizi su più fronti. Speriamo che il primo segnale arrivi dal Governo con la dichiarazione dello stato di calamità.

Da qui le persone scappano -sottolinea De Paoli- e lo fanno per la sanità, per il lavoro che non c’è e per l’istruzione. Con molta umiltà bisogna prendere per mano la situazione e capire quali sono gli obiettivi prioritari. Io avendo fatto sia il sindaco che l’assessore alla sanità dico che bisogna iniziare dalle politiche sociali e sanitarie, poi il lavoro e tutto il resto.

“La Calabria è una terra meravigliosa, tutti insieme dobbiamo cominciare a lavorare e produrre le risposte per il bene dei cittadini calabresi. Ricordo Jole Santelli con tutto il cuore -afferma il senaore- oggi quel percorso lo può continuare Roberto Occhiuto. Diciamo di votare Udc perchè è il nostro partito è composto da persone che conoscono il territorio e sono pronti ad affrontare le varie problematiche, senza nascondersi al termine della campagna elettorale”, conclude De Paoli.

Paolo Arillotta sottolinea come l’Udc punti a dare risposte concrete alle esigenze del territorio. “Intendiamo dare il nostro contributo per ricostruire l’attività politica, intesa come rapporto con il territorio e cittadini per la risoluzione dei problemi.

Reggio e la provincia -spiega Arillotta- hanno una serie di tematiche aperte con la Regione Calabria, a partire da una reale costituzione di Città Metropolitana con le deleghe da attribuire, e la vicenda Aeroporto dello Stretto, che è di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio.

Spazio anche ai giovani con le parole di Giovanni Sarica, appena nominato coordinatore provinciale Giovani UDC Reggio Calabria. “Per me è un privilegio ricoprire questo incarico. I giovani purtroppo sono lontani dalla politica, non si interessano a questi temi. Proverò a creare un tessuto di giovani dinamici e appassionati, vicini alle tematiche di sviluppo del nostro territorio”.