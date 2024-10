Regionali, Santelli a Tropea: ‘Necessaria una task force per il turismo’

"È da qui che parte la nuova sfida per il turismo regionale"

“Tropea è uno dei simboli della Calabria nel mondo. È da qui che parte la nuova sfida per il turismo regionale: Calabria Promozione”.

Nel suo tour per la Calabria, la candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra ha fatto tappa anche a Tropea. Queste le parole in seguito alla visita:

“Un gruppo di lavoro composto da esperti. Una task force per il turismo, i beni e le attività culturali, l’enogastronomia, le eccellenze”.

Jole Santelli conclude:

“A ognuno la propria identità”.

