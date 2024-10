Regionali, tour reggino per Tansi e sul nuovo anno: ‘Il 2020 sarà l’anno della Calabria’

Giovedì 2 gennaio Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, girerà in tour con il suo riconoscibile camper per incontrare i cittadini e i sostenitori di Siderno, Ardore, Platì, San Luca, Natile nuovo e Bianco.

“Il tuo parere conta – dichiara Carlo Tansi . Ed è con questo messaggio che inizierà il tour nel reggino. Voglio ascoltare la gente e i bisogni quotidiani, per costruire un’idea di governo condivisibile, possibile ed efficace. Chiedo a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Calabria di portare le proprie idee, i propri desideri e le proprie aspettative per confrontarle insieme”.

Nel pomeriggio, alle 17,30 all’hotel Lampara di Pellaro, Tansi concluderà il tour dove col candidato Filippo Surace affronteranno le problematiche relative all’aeroporto di Reggio Calabria.

Nei giorni scorsi, inoltre, sulla sua pagina Facebook, il candidato alla Regione Calabria aveva augurato buon anno ai cittadini attraverso un video ed un’affermazione molto forte:

“Il 2020 sarà l’anno della Calabria! Care Calabresi, cari Calabresi, nel 2020 passerà un treno che non passerà mai più: le elezioni del 26 gennaio, per cambiare la storia della nostra regione. La Calabria è la regione più bella e ricca d’Italia e per colpa di un manipolo di incapaci, cialtroni e imbroglioni è diventata l’ultima regione d’Europa. Però cambiare si può, se si vuole. Io alla guida della Protezione Civile ci sono riuscito. Tutti insieme diventeremo il fiore all’occhiello dell’Italia. Perciò, per il futuro delle nuove generazioni, vi chiedo la vostra fiducia. Buon 2020 e buona Calabria”.