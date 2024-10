Carenza idrica, Amalia Bruni: “Sorical è inadeguata. Si affronti la vicenda seriamente”

L’acqua pubblica sia per sempre un bene per tutti”

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale interviene con una nota stampa sulla vicenda dell’acqua che scarseggia.

“Che nel 2021 in estate ci sia stata penuria di acqua potabile è già incredibile ma che anche in inverno le cose non cambino solo da noi in Calabria poteva accadere.

La questione Sorical deve essere affrontata e risolta, l’acqua bene comune per tutti sarà sempre di più una risorsa fondamentale di civiltà e sviluppo. La captazione, il completamento del piano dighe, il rifacimento e l’ammodernamento delle reti, la digitalizzazione dell’intero sistema di distribuzione e di riciclo delle acque sono tutti obiettivi a cui non possiamo rinunciare e che non sono più rimandabili.

La Sorical continua a non fare nulla se non aumentare i suoi dipendenti come leggiamo dai documenti ma la qualità dei servizi resta scadente. Bisogna andare oltre la Sorical e le quote in mano ai privati dovranno essere distribuite ai Comuni. Si è già perso tantissimo tempo, non si può più rimandare una riforma radicale.

I comuni dovranno tornare a essere protagonisti del nuovo sistema a totale gestione pubblica in accordo con la Regione. Le fonti, le dighe e la captazione sono di proprietà della Regione mentre le reti sono dei Comuni. Bisogna ripartire da questa interazione”, conclude Bruni.