Riforma Consorzi di Bonifica, Occhiuto: ‘O passa o mi dimetto’

“O passa la riforma dei Consorzi di bonifica, all’ordine del giorno del Consiglio regionale di giovedì 3 agosto, oppure mi dimetto”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un dialogo, su Instagram, con un lavoratore forestale alle dipendenze di uno dei consorzi calabresi che si era rivolto a lui perché senza stipendio da mesi e alle prese con la spesa da fare per dare da mangiare ai propri figli e con il pagamento delle bollette. “Il sistema dei Consorzi – afferma Occhiuto – è al collasso. Negli anni ci sono state in molti Consorzi gestioni clientelari e inefficienti”.

