Calabria, Pietropaolo (FDI): “Entro la prossima settimana l’avviso per il contributo straordinario agli studenti fuorisede”

“Entro la prossima settimana sarà pubblicato l’avviso pubblico per la concessione del contributo straordinario una tantum per gli studenti universitari fuori sede residenti in Calabria. Siamo particolarmente soddisfatti perché, con il provvedimento approvato ieri dalla Giunta regionale, si potrà dare un sostegno concreto alle famiglie di quegli studenti calabresi che, nonostante siano stati costretti a rimanere nei propri domicili a causa del lockdown, hanno comunque affrontato spese come i canoni di locazione, le utenze o gli abbonamenti dei trasporti pubblici di cui non hanno usufruito”.