Autonomia differenziata, Gelardi (Lega): ‘Calabria coinvolta in questa sfida’

“La mia recente nomina a Capogruppo della Lega in Consiglio regionale coincide con un momento particolarmente delicato, sia per i futuri equilibri del sistema Paese che per gli equilibri del mio partito che a breve, coi congressi, rideterminerà il proprio focus politico e le priorità su cui lavorare.

E’ per questo che il nuovo incarico mi riempie di orgoglio ma mi grava anche del peso di un ruolo che mai come oggi è stato fondamentale. Per questo ringrazio i colleghi della stima e della fiducia dimostratami nell’eleggermi, e ringrazio anche la neo deputata Simona Loizzo per il lavoro svolto fino a oggi e per il contributo che già sta dando in Parlamento.

Il Paese si trova davanti ad un momento che sicuramente determinerà il successo o l’insuccesso di molti anni a venire. Usciti da una pandemia mondiale di proporzioni enormi ci troviamo di fronte ad un mondo profondamente diverso da quello di pochi anni prima e i tempi di reazione mai come nella società globale di oggi sono ridotti al minimo”.

Il consigliere regionale e neo capogruppo della Lega, Giuseppe Gelardi, traccia un primo bilancio del governo regionale e assicura come la Calabria sarà protagonista della sfida relativa all’autonomia differenziata.