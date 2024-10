Regione Calabria, proclamati a Reggio i consiglieri Creazzo, Arruzzolo e Irto

Finalmente qualcosa si muove. Dopo 18 giorni dal voto del 26 gennaio scorso è iniziata la procedura di convalida dei voti e la contestuale proclamazione quali nuovi eletti del Consiglio regionale della Calabria. Il primo appuntamento è stato fissato a Reggio, dove, intorno alle 16 sono stati proclamati i primi tre consiglieri eletti a quoziente pieno. Si tratta di Domenico Creazzo (8033 voti), in quota Fratelli d’Italia e con serie probabilità di rivestire i panni del Presidente della massima assemblea calabrese; di Giovanni Arruzzolo (8.649 voti), uscente e già capogruppo dell’allora Ncd eletto con Forza Italia; e Nicola Irto (12568), il più votato in assoluto in tutta la regione, presidente del Consiglio nella passata legislatura, affermatosi in quota Pd. In Tribunale a Reggio, dove comunque non sono stati resi noti i voti ufficiali, si è presentato solo Domenico Creazzo, in quanto Arruzzolo è fuori sede e Irto si trova a Bruxelles.

“Sono appena stato proclamato Consigliere Regionale della Calabria – scrive sul proprio profilo facebook Domenico Creazzo – Da oggi per me e per noi inizia un nuovo percorso. È il tempo di lavorare: lo chiede la nostra Terra, lo dobbiamo ai nostri figli. C’è bisogno di serietà e di impegno, ma soprattutto serve restare uniti. Avrò bisogno di voi, delle vostre idee e dei vostri consigli; del supporto e della vicinanza di chi, come me, è pienamente convinto, ancora una volta, che “Un’altra storia è possibile”.

Da quanto si è potuto apprendere, e quindi in via ufficiosa, tutti gli altri eletti della Circoscrizione sud saranno proclamati sabato mattina. Tuttavia sarebbero poche le variazioni rispetto al dato divulgato il 27 gennaio scorso. Si parla di qualche manciata di voti, che non dovrebbero cambiare la fisionomia del Consiglio, per come è stata disegnata subito dopo il voto.

Ciò non toglie che qualcuno sia pronto a proporre ricorso, per vedersi riconosciuto qualcosa che sente gli sia stato privato.

Adesso si attende la proclamazione nel resto della Regione. I tempi ormai sono maturi per avere tanto a Catanzaro, quanto a Cosenza, la proclamazione degli eletti e soprattutto della neo presidente Jole Santelli.