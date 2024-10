Le Regioni del tifo: la Reggina domina, staccatissima la seconda in classifica

Media degli spettatori amaranto superiore anche a Crotone e Cosenza. E in cadetteria sarebbe podio

Lancia una nuova iniziativa il portale TuttoC.com che coinvolge i tifosi della squadre di Serie C, le regioni del tifo, con la classifica della media spettatori delle formazioni che militano all’interno della stessa area territoriale. In Calabria spicca la Reggina al primo posto in classifica, segue il Catanzaro.

Ecco la media spettatori tra le squadre della Calabria:

1. Reggina: 10.561;

2. Catanzaro: 4.992;

3. Vibonese: 1.331;

4. Rende: 213

Volendo allargare gli orizzonti anche alle altre due compagini calabresi militanti però nel campionato di serie B, non cambia la situazione in vetta dove è sempre la Reggina a comandare.

Questa la media spettatori di Crotone 6239 a partita e Cosenza 6642.

Tra l’altro, guardando i numeri relativi alle presenze nei vari stadi di serie B, la Reggina troverebbe collocazione sul podio al secondo posto, alle spalle del Frosinone 10.981 e davanti al Benevento che ne conta 10.116.

Questi ultimi dati, riferiti alla serie B, sono forniti da pianetaserieb.it

