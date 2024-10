Calcio: la proposta di Bandecchi per la promozione in serie B

Ha parlato a Tele Terni il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, con le sue dichiarazioni riprese da ternananews.it. Ne abbiamo estratto la parte riguardante la sua proposta su questo finale di stagione:

“Penso che si giocheranno i playoff e lo capiremo tra breve. Se staremo chiusi nelle nostre case fino al 24 di aprile, non penso che potremo andare a giocare il primo maggio. Per me a maggio non ci saranno le condizioni per far giocare in sicurezza gli atleti. Spero ci siano a giugno. Se non sarà possibile vi dico cosa penso e già so che qualcuno si arrabbierà. Nel nostro girone la Reggina promossa in B, tanto lo è già da tempo e chi è ultimo retrocede tanto è già staccato. Poi i playoff. Bene delle 24 squadre impegnate se ne sorteggia una che va a fare la quarta promossa. Basta. Non ci sono altre soluzioni.

Se invece a giugno si potranno giocare i playoff giocheremo. Sull’ipotesi di bloccare le retrocessioni dalla B alla C ho qualche dubbio anche perché se si promuove qualcuno è giusto bocciarne altri. Altrimenti si darebbe il via ad una serie di cause infinite. Ho letto che il danno per la C si aggirerebbe dai 20 agli 80 milioni. Io non lo vedo. Anzi, a marzo sono felice perché manderò a Terni solo 650 mila euro e avrò finito con le spese mentre solitamente invio qualcosa come un milione circa. Io tutti questi soldi non so da dove escano fuori. Per me è una cazzata. La serie B che a me già non piace per via della faccenda ripescaggio che ci ha penalizzato visto che il nostro è stato l’unico anno in cui non si sono fatti i ripescaggi. Ora mi vengono a dire che nessuno scenderà?”.

