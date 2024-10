Spadafora: ‘Pronti a prorogare il blocco, irrealistica la ripresa il 3 maggio’

La voglia di ricominciare, ma anche il duro confronto con la realtà. Al quotidiano La repubblica, parla il Ministro Spadafora: “Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico. Pensando ai nostri ragazzi abituati a stringersi, abbracciarsi, passarsi la bottiglietta, penso pure che tutto questo mancherà per molto tempo. Proporrò di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Ed estenderò la misura anche agli allenamenti, sui quali non eravamo intervenuti perché c’era ancora la possibilità che si tenessero le Olimpiadi”.