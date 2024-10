Speranza sulle zone rosse: ‘Basta polemiche. Non vogliamo punire nessuno’

Le polemiche, sull’istituzione di diverse ‘zone rosse’ in Italia, sono arrivate anche all’orecchio del ministro della Salute. Roberto Speranza, intervenendo in Aula alla Camera nel corso di un’informativa urgente, ammonisce le Regioni e ripete, più volte, che l’ordinanza che ha suddiviso l’Italia in zone rosse, arancioni e gialle, “è figlia di un lavoro lungo” che mette insieme dei “parametri che sono stati condivisi con le Regioni”. E che non c’è “nessuno spirito punitivo” nei confronti delle Regioni.

Speranza, secondo quanto riportato da Agi, ha garantito:

“Non c’è uno spirito punitivo nei confronti delle Regioni i provvedimenti aiutano le Regioni per contenere la curva ed evitare nuovi focolai. Non ci sono alternative per superare questa fase. Non ci sono zone verdi perché il virus circola ovunque, in tutto il paese” e che quindi “essere in zona gialla non significa essere in un porto sicuro”.

Secondo il ministro della Salute:

“La via della precauzione è una via obbligata per arginare la pandemia . I numeri, che rappresentano persone in carne e ossa, continuano drammaticamente a crescere ogni giorno. Ci sono oltre 1 milione di morti nel mondo, sono cifre che parlano da sole e danno il senso della gravità della situazione”. Tutti i provvedimenti adottati dal governo, ha spiegato, seguono “un principio di precauzione per evitare che il Servizio sanitario nazionale venga travolto”.

Perché, ha sostenuto:

“Se non fermiamo la curva dei contagi, il personale sanitario non sarà in grado di reggere l’onda d’urto. Il personale è la questione più importante”. Mettendo in evidenza che “una mascherina si può comprare, ma un medico, un anestesista non si può improvvisare, ci vogliono anni per formare tali competenze”.

“Anche i dati di ieri ci hanno detto che abbiamo fatto bene a imprimere un’accelerazione – ha continuato Speranza parlando davanti ai deputati a Montecitorio – il virus non aspetta le nostre discussioni, dilaga. Non possiamo stare fermi, avere incertezze, dobbiamo muoverci con determinazione per evitare danni più seri e nessuno può sottrarsi a questa incontrovertibile necessità. Il governo – ha rivendicato – si è assunto fino in fondo la sua responsabilità, non è un merito da sbandierare ma un atto dovuto”.

“C’è sempre stato un filo comune che tiene insieme le scelte adottate dal governo. Un filo che unisce tutti i nostri provvedimenti ed è il primato della tutela della nostra salute” ha sottolineato.