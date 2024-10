Regolamento Commercio su aree pubbliche. Accolta la proposta Confcommercio – Fiva

Grande la soddisfazione espressa dalla Confcommercio per l’approvazione in seno al Consiglio Comunale di venerdì us del Regolamento Commercio su aree pubbliche che finalmente andrà a disciplinare in maniera puntuale un settore molto delicato, storicamente seguito con grande attenzione ed impegno dalla Associazione dei commercianti provinciale, in cui il dilagante abusivismo crea situazioni di illecita concorrenza.

La soddisfazione è ancora maggiore poiché il Consiglio comunale ha integralmente recepito le importanti osservazioni formalizzate dal Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro su richiesta del Presidente FIVA (Federazione Italiana venditori ambulanti) Bruno Quattrone a tutela delle istanze provenienti dalla categoria degli operatori commerciali. Il nuovo Regolamento, accogliendo le istanze provenienti da Confcommercio, consentirà invero agli operatori commerciali su aree pubbliche morosi, anche laddove già destinatari di provvedimenti di revoca dell’autorizzazione limitatamente alle annualità 2016 – 2017 – 2018 di essere ammessi a partecipare al “Bando per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato”, previo impegno a regolarizzare anche in modalità rateale il debito esistente.

Gli operatori commerciali su aree pubbliche ammessi alla sanatoria avranno, dunque, diritto alla reintegrazione nel posteggio assegnato precedentemente alla revoca. Laddove non risultasse possibile, l’operatore avrà priorità di scelta nell’ambito dei posteggi messi a bando. La previsione risulta di fondamentale importanza poiché va nella direzione fortemente caldeggiata da Confcommercio di contemperare il diritto al lavoro ed al libero esercizio dell’attività imprenditoriale degli operatori con la tutela del rispetto dei principi di legalità e di buona gestione della cosa pubblica. Il tutto non trascurando l’attuale quadro di crisi economica che affligge gli operatori mercatali che operano sul nostro territorio e che Confcommercio Reggio Calabria ha avuto modo di rappresentare nei diversi incontri con l’Amministrazione significando l’affanno e le difficoltà economiche che incontrano gli operatori tali da impedire addirittura il normale svolgimento dell’attività.

La Confcommercio da sempre promuove la legalità ed il rispetto delle regole e non ha mancato di rappresentare all’Amministrazione la necessità di ricercare delle soluzioni utili a scongiurare gli effetti dannosi, discriminatori e socialmente pericolosi derivanti dalla esclusione dai mercati di operatori commerciali che, magari per una momentanea sofferenza legata alla grave crisi attuale che ha determinato la revoca dell’autorizzazione, non possono per ciò solo essere considerati irregolari. Soprattutto laddove venga manifestato l’impegno alla regolarizzazione della posizione.

La FIVA CONFCOMMERCIO ringrazia l’Assessore al ramo Dr Giuseppe Anghelone, il dirigente di settore Avv. Francesco Barreca ed il Consiglio Comunale tutto per aver portato a soluzione con grande sensibilità la questione posta dagli operatori del comparto.