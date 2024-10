Rende città a misura di bambino: le dichiarazioni del sindaco Manna

A margine della consueta recita natalizia che l’asilo nido comunale di Rende “Peter Pan” organizza prima delle festività, il sindaco Marcello Manna ha voluto esprimere alcune riflessioni in merito.

“Siamo lieti del lavoro svolto sino ad oggi dal team del nostro asilo nido comunale. I luoghi deputati all’educazione dei nostri figli devono essere testimonianza quotidiana che esiste uno spazio di credibilità concreta tra ciò che diciamo e ciò che facciamo: è così che bisogna educare ad una corretta visione del mondo”.

Il primo cittadino ha poi proseguito: “È quello che come amministrazione abbiamo posto come obiettivo prioritario e centrale delle nostre azioni programmatiche: le giovani generazioni rappresentano il nostro futuro e ciò implica la responsabilità morale prima che politica di scegliere che tipo di futuro ci immaginiamo e come pensiamo di consegnarlo alle generazioni che verranno.

Abbiamo la responsabilità come politici, genitori, educatori di indirizzare i nostri figli verso un mondo, una città, una società a misura di bambino, scevra da pregiudizi e stereotipi”.