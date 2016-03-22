Rende: la comicità di Giovanni Cacioppo al teatro Garden

C’è attesa a Rende per il primo dei 4 appuntamenti con “Comicita’ in teatro”, evento promosso dall’amministrazione comunale , assessorato alla cultura, in sinergia con manager nazionali e imprenditori locali. Giovedi’ 24 marzo Giovanni Cacioppo, cabarettista siciliano, protagonista di fortunate trasmissioni televisive, come Zelig e Colorado, portera’ sul palco del Cinema Teatro Garden il suo celebre spettacolo “Vita da bar”. Una storia ironica che prende il via in una non meglio precisata localita’ del Sud Italia e che analizza uno degli stereotipi piu’ diffusi: lo scarso attaccamento al lavoro dei meridionali. Uno spettacolo con gag e battute irresistibili che regalera’ momenti di grande comicita’.

I biglietti per lo spettacolo di Giovanni Cacioppo sono in prevendita al Garden di Rende e presso “Inprimafila”, in viale Guglielmo Marconi a Cosenza. Ecco l’intervista rilanciata dall’ufficio stampa di Giovanni Cacioppo.

L’intervista a Giovanni Cacioppo

Ci racconti vita da bar?

“Vita da bar” e’ uno spaccato di vita di un meridionale qualsiasi, che potrei essere io, come qualsiasi altro calabrese, visto che saro’ a Rende. Il bar è il fulcro della societa’ in cui viviamo al sud. Al bar si discute tutto, di politica, di amicizia. E’ il facebook prima di facebook. Il luogo dove ci si incontra . Le decisioni politiche importanti venivano prese al bar.

E’ difficile oggi, visto il momento di crisi in cui viviamo, riuscire a far ridere la gente ?

Sicuramente far ridere è una cosa seria. Bisogna, pero’, confidare sul buonumore della gente. La voglia di ridere c’è sempre. Anzi: nei momenti difficili si ha piu’ voglia di evadere, di ridere, di passare una bella serata serena

Teatro, cinema, televisione: dove Giovanni Cacioppo si sente piu’ a suo agio?

La cosa che mi piace di piu’ è il teatro. C’è il contatto immediato con il pubblico. Non ci sono censure. Sei quello che sei. Amo anche il cinema. Mi piacerebbe lavorare di piu’ al cinema

Come nasce un personaggio comico?

Un personaggio nasce per strada, osservando il difetto di qualcuno, ascoltando le cose che mi racconta la gente. Poi elaboro, ci lavoro sopra, costruisco, amplifico ed ecco che nasce il personaggio

Qual è il personaggio al quale sei piu’ affezionato?

“Graziello” era quello che mi divertiva di piu’, che mi rispecchiava in alcuni momenti. Un personaggio che facevo a “Mai dire martedì” con la Gialappa’s. Graziello è un personaggio che vorrei riprendere

Prima volta a Rende?

Sì, prima volta a Rende. Sono venuto tante volte un Calabria, ma a Rende e’ la prima volta. Non vedo l’ora di conoscere questa citta’.

L’appuntamento del 24 marzo al Garden

L’appuntamento dunque con il tuo spettacolo e’ per giovedi’ 24 marzo. Un saluto e un messaggio ai Rendesi, alla Calabria

Popolo di Rende….. “Rendetevi” tutti e venite allo spettacolo!