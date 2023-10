'Sicurezza è legalità. Il ruolo degli Rlst': tavola rotonda con Inail e sindacati

“Sicurezza è legalità. Il ruolo degli Rlst”. È stato questo il tema portante della tavola rotonda, moderata dal giornalista Attilio Sabato, che è stata organizzata dall’associazione Rlst Calabria, con il patrocinio della direzione regionale dell’Inail Calabria e la condivisione organizzativa della FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Calabria, e si è tenuta mercoledì presso la sala conferenze di Villa Fabiano Palace hotel di Rende.

Ha detto Fabio Lo Faro, Direttore regionale dell’Inail:

“L’interesse che in Inail rivolgiamo al settore dell’edilizia è costante e crescente, ben consapevoli degli elevati livelli di rischiosità a cui sono esposte queste lavorazioni. Riteniamo che l’azione culturale, l’informazione diffusa, capillare e continua, sia tra i principali mezzi di contrasto al fenomeno, ragione per la quale l’Istituto, e questa sua articolazione regionale, che rappresento, è coinvolta in diversi interventi promozionali e informativi sulla prevenzione”.

Ha spiegato il Direttore Lo Faro:

“Questo si affianca alle premialità ed ai finanziamenti sistematici che vengono riconosciuti alle imprese che investono nel miglioramento degli assetti aziendali in direzione di un lavoro più sicuro. Mi riferisco alla scontistica per Ot24 e ai bandi Isi, per i quali, soltanto quest’anno, la Calabria ha erogato ben 1.475.326,10 di euro”.

Ha concluso Lo Faro:

“Questa lotta non può essere vinta senza un tessuto sociale integro, rispettoso delle norme, di disposizioni che anche capillarmente indicano strategie di prevenzione. Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è uno degli allarmi generalizzati su tutto il territorio nazionale”.

Nei giorni scorsi, proprio l’Inail ha presentato il suo rapporto sui dati raccolti nei primi mesi del 2023. Dal rapporto emerge che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi otto mesi 2023 sono state 657. A livello nazionale i dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano per i primi otto mesi del 2023 rispetto al pari periodo del 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 181 a 157, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 496 a 500.

Nella sola Calabria, infine, le denunce di infortunio riferibili al 2022 sono state 1270, mentre gli infortuni con esito mortale sono stati 32, mentre nei primi mesi del 2023 sono già 13 gli infortuni, anche con esito mortale, registrati sui luoghi di lavoro.

Per Maria Elena Senese, presidente dell’associazione regionale che coordina gli Rlst, infine:

“Legalità e sicurezza sono un binomio indissolubile. Due concetti diversi ma necessariamente connessi. Due obiettivi il cui perseguimento è una priorità in ogni società che vuole definirsi civile, fondamentale per l’affermazione sul mercato interno e internazionale delle imprese virtuose, cioè costituite e gestite in ottemperanza alle leggi e alle regole dell’etica professionale”.

Conclude Senese: