Renga, De Gregori e non solo. A Taormina un’estate di grande musica

Sarà Francesco Renga, giovedì 13 giugno, ad aprire ufficialmente la nuova stagione di TAOmusica, che si appresta alla sua terza edizione, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Annunciati nomi di altissimo profilo artistico, uno per tutti Caetano Veloso per una tappa del tour mondiale con i suoi figli, oltre alla musica italiana d’autore con Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Francesco De Gregori, Levante.

“L’eccellenza degli artisti che calcano il palco di TAOmusica è direttamente proporzionale alla partecipazione del pubblico che ha scelto di vivere l’esperienza unica di un concerto all’interno di uno dei teatri più belli al mondo: il Teatro antico di Taormina, meta preferita anche oltre i confini italiani”, commenta La Ferlita.

FRANCESCO RENGA – TAORMINA LIVE 2019

°° unico concerto in Sicilia e nel Sud Italia °°

13 giugno 2019

Il teatro antico di Taormina è una delle due esclusive anteprime live del tour del prossimo autunno, insieme all’Arena di Verona. Uniche date in tutta Italia. Con la sua inconfondibile voce, grande potenza espressiva e travolgente energia. «Ritrovarvi tutti a Verona e Taormina sarà la nostra festa.

Voi portate il vostro amore e l’entusiasmo… così ce li scambiamo», commenta Renga. Due prestigiose anteprime, uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, una scaletta tutta nuova in cui troveranno spazio anche le indimenticabili hit del repertorio di Francesco … tutto questo e molto altro ancora faranno di questi 2 show un’esperienza unica e irripetibile.

Francesco sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). L’album “L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo. Il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

FRANCESCO DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE

14 giugno 2019

In collaborazione con Fondazione Taormina Arte Sicilia.

FRANCESCO DE GREGORI sarà protagonista insieme ad una grande orchestra di un tour che si propone dichiaratamente di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

Dall’11 giugno, nella splendida cornice delle terme di caracalla di Roma, De Gregori andrà in giro per l’Italia accompagnato dalla Gaga Symphony Orchestra in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

Sul palco insieme alla gaga symphony orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, anche il quartetto degli Gnu quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi E Francesca La Colla. I concerti saranno aperti dal cantautore Tricarico.

TAOMUSICA 2019 // GLI ALTRI EVENTI IN RASSEGNA

Caetano Veloso – 13 luglio

Massimo Ranieri – 1 agosto

Fiorella Mannoia – 17 agosto

Antonello Venditti – 27 agosto

Levante – 1 settembre