Renzi contro il Pd ("Vigliacchi e populisti") ma a Reggio gli ha 'rubato' il sindaco

"C'è stata una stagione in cui il Pd prendeva il 40 per cento nei voti, non nei sondaggi. E l'hanno distrutta quelli che oggi mettono le bandierine. Devono scegliere se sfidare la destra restando nel campo del riformismo europeo, ma per farlo devono tagliare i ponti con i populisti del M5s. Sulla vicenda Open silenzi vigliacchi del Pd".

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dal palco della Leopolda è un fiume in piena e non risparmia nessuno: destra, sinistra, grillini e magistratura. Le parole forti scelte da Renzi per criticare il Partito Democratico sono interessanti se proiettate in riva allo Stretto.

A Reggio Calabria l'amministrazione Falcomatà vive giorni delicatissimi. Dopo la condanna del sindaco Falcomatà in relazione al Processo Miramare, il sindaco sospeso ha nominato i due nuovi vice, Paolo Brunetti al Comune e Carmelo Versace alla Metrocity. Decisioni che hanno fatto infuriare tutti (a partire dall'ex vicesindaco Tonino Perna che annunciando le dimissioni ha utilizzato parole durissime contro Falcomatà) e in particolare il Partito Democratico.

Nell'infuocata riunione tenutasi ieri pomeriggio, il Pd con toni imbufaliti ha criticato le scelte effettuate da Giuseppe Falcomatà. Politicamente inaccettabile, secondo la comprensibile posizione del partito, che il primo cittadino abbia compiuto scelte così delicate in autonomia, senza una interlocuzione interna, scegliendo peraltro due profili esterni al Pd. Fa sorridere, da questo punto di vista, la curiosa coincidenza che vede Renzi attaccare il Pd dopo avergli 'soffiato' con la nomina di Paolo Brunetti il sindaco a Reggio Calabria.

I vertici nazionali, a partire da Francesco Boccia per proseguire con Giuseppe Provenzano, hanno di fatto messo Falcomatà ai margini del partito. In attesa di capire cosa accadrà, alcuni risvolti politici sono già percepibili: il sindaco sospeso avrà un futuro all'interno del Pd, o la frattura è oramai inseparabile e porterà, presto o tardi, alla separazione? E quale potrebbe essere il futuro di Falcomatà nel panorama politico italiano? Magari, alla luce degli ultimi sorprendenti accadimenti, di nuovo vicino a Matteo Renzi...