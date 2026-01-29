‘Europa a casa’, online il report del servizio promosso dall’europarlamentare Giusi Princi

È stato pubblicato il report di gennaio di “Europa a casa”, il servizio ideato e promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo di rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Un report completo con i bandi attivi dell’Unione Europea

Il report, consultabile sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, raccoglie tutti i bandi attivi, diretti e indiretti, finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini. Il report di gennaio, in particolare, evidenzia opportunità strategiche per il tessuto produttivo calabrese e del Sud Italia, attraverso avvisi finalizzati a promuovere innovazione, transizione ecologica e rafforzamento del settore agroalimentare.

Tra questi, figurano bandi dedicati a start-up e PMI innovative che desiderano competere sui mercati globali, iniziative che promuovono soluzioni innovative per la gestione circolare dell’acqua nel settore agrifood, investimenti in impianti rinnovabili (fotovoltaico/termo-fotovoltaico) con autoconsumo in aree produttive del Sud Italia e il supporto diretto alle imprese per ridurre costi energetici ed emissioni.

Tra le iniziative segnalate, inoltre, vi sono anche opportunità per il settore agricolo, con bandi che mirano al miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese, al rafforzamento della diversità genetica vegetale e animale e al coinvolgimento attivo degli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi.

Opportunità per i giovani e per lo sviluppo delle competenze

Ampio spazio, poi, è riservato alle opportunità per i giovani, con bandi finalizzati allo sviluppo della vocazione di impresa e al rafforzamento delle competenze, programmi che supportano la partecipazione di giovani e organizzazioni ad attività di solidarietà e di aiuto umanitario o che favoriscono il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria statale di primo e di secondo grado in Calabria.

Report mensile e supporto per la partecipazione ai bandi

Il report viene pubblicato con cadenza mensile ed è articolato in sezioni tematiche che raccolgono in modo chiaro e sintetico le informazioni sui bandi, con link per accedere agli avvisi diretti e indiretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea o promossi a livello nazionale e nelle regioni del Sud).

“Europa a casa” prevede anche un’azione di supporto e orientamento. Tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o il numero per i messaggi WhatsApp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

Il report di Europa a casa, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è anche diffuso attraverso le pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiamano sistematicamente gli avvisi più significativi.