Resistenza artistica Yard, a Reggio Calabria due giorni di spettacoli teatrali e danza

Residenza artistica Yard, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria e il Circolo Culturale Guglielmo Calarco con la conferenza stampa prevista per mercoledì 26 aprile 2017 ore 10:00 nella sede della Pinacoteca Civica esporrà in dettaglio la programmazione della rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda nell’ambito della Residenza.

Le due giornate, dedicate a Charles Baudelaire, offriranno rappresentazioni teatrali, danza e letture sceniche di grande qualità artistica con prime regionali e spettacoli premiati a livello nazionale.

Saranno presenti:

– Franco Arcidiaco, delegato del Sindaco per la Cultura

– Teresa Timpano, direttore artistico Compagnia Scena Nuda

– Roberta Smeriglio, direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda

– Filippo Gessi, regista, attore e docente del Corso Teatrale Propedeutico (Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e Ass. Cult. Teatrale Scena Nuda)

Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista