Dalla Resistenza all’impegno politico: il partigiano Antonio Stillitano

Riprende giovedì 21 marzo 2019, con un’iniziativa dedicata alla storia del partigiano di Fossato di Montebello Jonico, Antonino Stillittano, il programma “Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia”, avviato nel dicembre 2018 grazie ad un’intesa sottoscritta da ANPI, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria.

ANTONINO STILLITTANO

Antonino Stillittano fu uno dei tantissimi giovani chiamati e obbligati a combattere una folle guerra scatenata dal nazifascismo in luoghi lontani dalla propria terra d’origine. Gli orrori della guerra e della violenza contro altri uomini, divenuti nemici da sterminare, indussero molti di quei giovani a scegliere di combattere, dopo l’otto settembre del 1943, dalla parte giusta, entrando a far parte delle formazioni partigiane, così come accadde al partigiano di Montebello.

La partecipazione alla Resistenza maturò nel giovane calabrese una consapevolezza civile e politica che caratterizzò successivamente tutta la vita di Antonino Stillittano, che fu insegnante elementare, scrittore e dirigente politico di notevole spessore, tanto da ricevere numerosi e prestigiosi incarichi di partito (PCI) ed istituzionali.

La storia del partigiano di Montebello sarà raccontata, alle ore 17.00 di giovedì 21 marzo 2019 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, in un incontro pubblico durante il quale interverranno, dopo i saluti del Sindaco, Giuseppe Falcomatà, Sandro Vitale, Presidente dell’ANPI, Elio Stellitano, Primario ospedaliero, figlio del partigiano, Pasquale Amato, docente universitario, Franco Iaria dell’ANPI di Reggio Calabria, Fabio Macheda, consigliere comunale di Montebello Jonico, e Domenico Pellicanò, Presidente dell’Associazione Culturale “I Fossatesi nel Mondo”. Coordinerà i lavori la giornalista Anna Foti. Saranno proiettate diapositive e un docufilm, realizzato dalla “TS film”, tratto da un’intervista realizzata nell’Aprile del 2012, alla vigilia della Festa della Liberazione, da Diego Cilio e Sandro Vitale per l’archivio dell’ANPI di Reggio Calabria. Sono previsti interventi e testimonianze sull’impegno e sul rigore politico-morale del partigiano Stillittano.