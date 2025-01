Reggio Città Natale, piazza Italia gremita per Dolcenera: ‘Bellissima e accogliente. Ci torno sempre volentieri’ – FOTO

È stata l’artista Dolcenera la protagonista dell’ultima serata, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, del programma A riveder le stelle, inserito nel calendario di Reggio Città Natale, che per più di un mese ha animato le piazze e le strade della città di Reggio Calabria durante il periodo natalizio.

Una Piazza Italia gremita in ogni ordine e grado ha accompagnato l’ultimo degli eventi programmati congiuntamente dalle due amministrazioni guidate dal sindaco Giuseppe Falcomatà, chiudendo in bellezza il lunghissimo e variegato calendario di eventi natalizi.

Tanto entusiasmo ed energia, per l’artista pugliese, autrice di straordinari successi e protagonista della prossima stagione della nota trasmissione televisiva Pechino Express. Ad aprire la serata un’altra voce degna di nota, quella del cantautore reggino Lio, finalista all’ultima edizione del Festival di Castrocaro.

Incontro con le istituzioni prima del concerto

Prima del concerto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Consigliere delegato Filippo Quartuccio, insieme all’assessore comunale con delega alla programmazione Carmelo Romeo e al promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento per conto della Città Metropolitana, hanno accolto i due artisti nella Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, proprio alle spalle del palco di Piazza Italia. L’occasione è stata utile per consegnare a Dolcenera una pubblicazione sui Bronzi di Riace e sulle bellezze dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

“Reggio è una città bellissima – ha dichiarato l’artista – un pubblico caloroso ed accogliente, come tutta la città, dove torno sempre volentieri”.

Il successo del programma “A riveder le stelle”

“Siamo felici di aver accolto a Reggio l’esibizione di una importante artista come Dolcenera – hanno affermato a margine il sindaco Falcomatà ed il consigliere delegato Quartuccio. Piazza Italia gremita rappresenta un ulteriore messaggio di quanto la città abbia vissuto queste festività all’insegna della condivisione, riappropriandosi degli spazi pubblici in centro quanto in periferia. Il programma A riveder le stelle della Città Metropolitana è stato certamente un grande valore aggiunto. Ben sei serate, nei tre weekend natalizi, con l’appendice finale nel giorno dell’Epifania, che hanno animato la piazza più centrale della città, richiamando complessivamente migliaia di cittadini e turisti e valorizzando alcune espressioni importanti della cultura locale, della tradizione natalizia del Gospel, insieme con alcuni importanti artisti di fama nazionale”.