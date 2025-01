Dolcenera a Reggio: il concerto chiuderà le festività natalizie

Dolcenera, la talentuosa cantante e musicista salentina, a causa di uno stato influenzale improvviso, ha dovuto rinviare il suo concerto inizialmente previsto per il 28 dicembre 2024 a Reggio Calabria. L’attesa esibizione, che vedeva l’artista accompagnata dalla sua band, si terrà invece il 6 gennaio 2025 alle ore 19:00 in Piazza Italia, chiudendo così in grande stile le festività natalizie della Città Metropolitana.

Il concerto sarà ad ingresso gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di assistere a una serata di grande musica dal vivo. Dolcenera, conosciuta per la sua voce potente e le sue emozionanti performance, porterà sul palco i suoi successi più amati, regalando al pubblico reggino un’esperienza musicale indimenticabile. Lio, cantautore reggino e finalista a Castrocaro, aprirà l’evento, offrendo un’esibizione ricca di talento e originalità.

Concerto rinviato e nuova data

Nonostante il rinvio, l’appuntamento resta imperdibile e promette di essere una serata ricca di energia ed emozioni, in grado di dare una conclusione memorabile alle celebrazioni natalizie. L’evento rappresenta anche una straordinaria occasione per salutare il nuovo anno, vivendo la magia della musica dal vivo in una delle piazze più suggestive di Reggio Calabria.

Non mancate questo evento speciale, che vi regalerà un’atmosfera unica e coinvolgente, rendendo il 6 gennaio un giorno da ricordare.