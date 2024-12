Reggio, salta il concerto di Dolcenera. Appuntamento rinviato al 2025: la nuova data

Già identificata una nuova data per l'esibizione dell'artista salentina

Salta il concerto in programma questa sera organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito dei festeggiamenti natalizi in vari Comuni del territorio.

Dolcenera, a causa di uno stato influenzale improvviso, ha dovuto rinviare il concerto.

L’artista musicista e cantatrice salentina Dolcenera, che si sarebbe dovuta esibire davanti al pubblico reggino questa sera in piazza Italia, ha già identificato una nuova data per l’appuntamento in riva allo Stretto.

Il concerto si terrà il 6 gennaio 2025.

Tra i principali appuntamenti, organizzati dalla Metro City, il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band il 30 dicembre al Teatro Tenda di Siderno, e il BigMama Special ShowCase a Cinquefrondi lo stesso giorno. Il 2 gennaio, l’Orchestra Senocrito si esibirà alla Casa della Cultura di Locri, mentre il 4 gennaio, a Polistena, sarà la volta di Nesli.

Leggi anche

Concerto di Capodanno

L’1 gennaio 2025 si terrà invece il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, alle ore 18:00. Il concerto vedrà protagonisti il Coro Lirico Francesco Cilea, diretto dal Maestro Bruno Tirotta, e l’Orchestra del Teatro Cilea, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta, con un programma musicale che includerà le opere di Strauss, Mascagni, Puccini e Verdi.