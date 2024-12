Natale a Reggio con ‘A riveder le stelle’: il programma di concerti della Metro City

Con il programma “A riveder le stelle”, la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà protagonista di “Reggio Città Natale”, il cartellone di eventi promosso dal Comune in occasione delle festività dicembrine.

Palazzo Alvaro, infatti, coinvolgerà l’entusiasmo di cittadini, turisti e visitatori attraverso un ricco e variegato programma di concerti che, tutti con inizio alle ore 19:00, si terranno in Piazza Italia per i tre weekend natalizi fino al prossimo 28 dicembre.

Si inizierà già venerdì 13 dicembre con i Kalavría per proseguire, il giorno dopo, sabato 14 dicembre, con La Calabria è una cosa seria…forse, dove Santo Palumbo intratterrà il pubblico sulle musiche dei Quartaumentata.

Il weekend successivo sarà dedicato alle musiche più tipiche della tradizione natalizia:

L’ultimo weekend sarà all’insegna della musica leggera:

“Un cartellone ampio e variegato – hanno spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il delegato alla cultura Filippo Quartuccio – tre weekend di musica, sei concerti, tantissimi artisti coinvolti, reggini e non, con esibizioni e performance di straordinario valore artistico. Il periodo natalizio in città è già iniziato sotto i migliori auspici, con importanti eventi ed un clima gioioso, con un occhio attento al sociale. E questo grazie al positivo lavoro di squadra ed alla sinergia istituzionale messa in campo da Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria”.