Calabria Motori incanta i reggini con la presentazione della BMW Serie 1 – FOTO

Venerdì 4 ottobre presso la concessionaria Calabria Motori di Reggio Calabria si è svolto l’attesissimo evento di presentazione della nuova BMW Serie 1, un appuntamento che ha superato ogni aspettativa sia in termini di partecipazione che di entusiasmo. La serata, organizzata dalla Event Planner Patrizia Sorrentino, ha saputo coniugare l’eleganza e l’innovazione dell’auto con un’atmosfera di puro divertimento, rendendo l’evento un grande successo.

La presentazione della nuova BMW Serie 1

Fin dalle prime ore della serata, gli appassionati di auto e i curiosi hanno affollato la concessionaria, desiderosi di vedere da vicino la nuova arrivata di casa BMW. La BMW Serie 1 ha attirato l’attenzione di tutti, con il suo design atletico, la griglia a doppio rene e il posteriore ridisegnato che conferiscono alla vettura un carattere deciso e inconfondibile.

La grande affluenza ha dimostrato l’interesse e l’entusiasmo per un’auto che incarna il massimo del piacere di guidare, con interni sofisticati e una tecnologia all’avanguardia che hanno impressionato gli ospiti.

L’evento è stato arricchito da un intrattenimento di alto livello che ha saputo coinvolgere il pubblico e rendere la serata ancora più speciale. Il DJ set di Antonio Venanzi ha creato l’atmosfera perfetta, facendo vibrare lo showroom di Calabria Motori con musica dal vivo che ha animato la serata.

Le performance artistiche ideate per l’occasione hanno sorpreso e incantato i presenti, aggiungendo un tocco creativo e dinamico all’evento. Il tutto è stato accompagnato dalle prelibatezze del catering Cafe Noir, che ha deliziato gli ospiti con una selezione esclusiva di piatti e cocktail firmati Marco Pistone.

L’intero team di Calabria Motori desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere l’evento un’esperienza memorabile. La grande partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dagli ospiti sono stati il segno tangibile di un interesse crescente per il marchio BMW e per le innovazioni portate avanti da BMW Serie 1.

Se non hai avuto modo di partecipare, non preoccuparti: la BMW Serie 1 ti aspetta in concessionaria per essere scoperta da vicino, e la nostra squadra sarà felice di guidarti attraverso tutte le sue straordinarie caratteristiche e opzioni.

Maggiori informazioni

Concessionaria Calabria Motori, via Ginestre, Zona Industriale Campo Calabro – Villa San Giovanni (RC)

