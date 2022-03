Restauro di parchi e giardini storici: Reggio candida il Lungomare Falcomatà e la Villa

La giunta comunale ha approvato i progetti di riqualificazione del Lungomare "Falcomatà" e della villa comunale "Umberto I" che saranno candidati all'Avviso pubblico del Ministero della Cultura riservato ad interventi per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del Pnrr.

«Questo bando - ha spiegato il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti - offre appieno il valore indiscutibile dei finanziamenti straordinari per la ripresa e la resilienza che, in questi caso, ci consentiranno di migliorare spazi dal valore artistico, storico, botanico e paesaggistico inestimabile e che, proprio per queste peculiarità, necessitano di interventi importanti sotto il profilo tecnico ed economico». «I nostri settori Ambiente e Cultura - ha aggiunto l'inquilino di Palazzo San Giorgio - hanno elaborato proposte all'altezza delle ambizioni di una città che punta forte sulle caratteristiche e le potenzialità dei propri luoghi e, anche per questo, i progetti presentati rispondono alla richiesta massima prevista dal bando per un contributo complessivo di 4 milioni di euro».

«I due interventi - ha proseguito - prevedono il restyling dei giardini e delle sezioni arboree contemplate per il 60% dalle misure previste dall'avviso ministeriale. Il resto delle risorse sarà appannaggio delle parti architettoniche e scultoree, così come per l'impiantistica, compresa la videosorveglianza, e l'accessibilità per persone con difficoltà sensoriali e motorie».

«Abbiamo elaborato la migliore proposta possibile», ha proseguito Brunetti concludendo: